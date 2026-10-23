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Meerut News: पावरलिफ्टिंग में पलक ने स्वर्ण, झिलमिल ने कांस्य पदक जीता

Fri, 23 Oct 2026 09:01 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 09:01 PM IST
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Palak won gold and Jhilmil won bronze in powerlifting.
मेरठ। मुरादनगर स्थित एचएलएम कॉलेज में 23 से 25 अक्तूबर तक आयोजित उत्तर प्रदेश पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मेरठ की खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में झिलमिल ने सब जूनियर 47 किलोग्राम भार वर्ग में 40 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। वहीं, पलक ने जूनियर 43 किलोग्राम भार वर्ग में 40 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। खिलाड़ियों की उपलब्धि पर पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन के महासचिव सत्य प्रकाश राघव, अध्यक्ष धीरज सिंह, राजेंद्र सिंह, सरजीत सिंह, पवन भार्गव, कप्तान अनुभव और कोच ने बधाई दी। संवाद
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