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Meerut News: घर में सीढ़ी के सहारे लटका मिला पेंटर का शव

Sat, 03 Oct 2026 11:48 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:48 PM IST
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Painter's body found hanging from a ladder at home.
काम नहीं मिलने के कारण तनाव में रहता था
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। कोतवाली थाना क्षेत्र की रांगड़ों वाली चौपाल निवासी आरिफ (25) का शव घर में सीढ़ी के सहारे फंदे से लटका मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि रांगड़ों वाली चौपाल निवासी आरिफ पेंटर का काम करता था। परिजनों के अनुसार, वह पिछले काफी समय से परेशान चल रहा था। बताया गया कि उसका काम भी छूट गया था, जिसके बाद से वह तनाव में रहता था। शनिवार दोपहर परिवार के सदस्य अपने काम में व्यस्त थे। परिजनों ने आरिफ को घर में सीढ़ी के सहारे फंदे से लटका देखा। उसे देखकर परिजनों ने शोर मचाया तो आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए।
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सूचना पुलिस को दी गई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ कोतवाली ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की स्थिति और कारण स्पष्ट हो सकेगा। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
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