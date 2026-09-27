Meerut News: बारिश से धान की फसल जलमग्न

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किसान सौभाग्यवीर मान, कुलदीप सिंह, शिवकुमार और राजू ने बताया कि लगातार पानी में रहने से धान के दानों में नमी बढ़ने और खराब होने का खतरा है। गुणवत्ता प्रभावित होने पर बाजार में उचित भाव नहीं मिलने की चिंता है। किसानों के मुताबिक बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी पर काफी खर्च हो चुका है। नुकसान हुआ तो लागत निकालना भी मुश्किल होगा।कृषि विशेषज्ञ ठाकुर मुकेश सिंह ने किसानों को खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने और कटी फसल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की सलाह दी है। पानी निकलने के बाद फसल की स्थिति देखकर फफूंदनाशी का छिड़काव करने को कहा है। लगातार बारिश से जनजीवन भी प्रभावित रहा। पूरे दिन बारिश के कारण बाजारों में चहल-पहल कम रही और अधिकांश दुकानें सुनसान नजर आईं।