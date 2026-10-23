Meerut News: मंडलीय एथलेटिक्स में मढ़ी के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

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संवाद न्यूज एजेंसीरोहटा। गाजियाबाद के नेहरू युवा केंद्र में श्री सनातन धर्म इंटर कॉलेज, गाजियाबाद के तत्वावधान में आयोजित 70वीं मंडलीय विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किसान इंटर कॉलेज, मढ़ी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने छह स्वर्ण, तीन रजत और एक कांस्य सहित कुल 10 पदक जीतकर विद्यालय और जनपद का नाम रोशन किया।अंडर-19 बालक वर्ग में कपिल सिंह ने 200 मीटर, 400 मीटर और 400 मीटर हर्डल दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सुहेब रंगरेज ने ट्रिपल जंप और शिवम प्रजापति ने वॉक रेस में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंडर-17 बालक वर्ग में कृष्णा शर्मा ने ट्रिपल जंप में स्वर्ण और लॉन्ग जंप में रजत पदक जीता। अनमोल कश्यप ने 400 मीटर हर्डल में रजत और 100 मीटर हर्डल में कांस्य पदक हासिल किया।अंडर-14 बालिका वर्ग में प्रियांशी ने 100 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर प्रधानाचार्य राजीव कुमार, सौदान शास्त्री, राम नरेश बघेल सहित विद्यालय के समस्त स्टाफ ने खुशी जताई। उन्होंने खेल शिक्षक धर्मेंद्र कुमार और सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।