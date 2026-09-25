खेलो में भी मिल रहे कॅरिअर बनाने का मौके : गौरव त्यागी

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मेरठ। भारतीय खेल प्राधिकरण और खेल निदेशालय की ओर से खेलो इंडिया स्कीम को लेकर स्कूलों में अभियान चलाकर बच्चों को खेलों की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को खेलो इंडिया कोच गौरव त्यागी ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव के निर्देशन में मदन मोहन विद्या मंदिर स्कूल में जाकर छात्रों को खेलो और योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खेलों में भी कॅरिअर बनाने के मौके मिल रहे हैं। इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। इसमें खेलो इंडिया भी महत्वपूर्ण योजना है। इसमें बच्चों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इस दौरान उन्होंने बच्चों को अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने के बाद मिलने वाली मदद के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह खिलाड़ी पदक लाकर एक अच्छी नौकरी और काफी धनराशि पा सकता है। उन्होंने सभी बच्चों को खेलो में जुड़ने का आह्वान किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य शर्मिष्ठा भाटी भी मौजूद रहीं। संवाद