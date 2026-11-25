तीन दिन में 412 सर्जरी, पांच दिवसीय शिविर का समापन ऑपरेशन दृष्टि के तहत मेरठ के आर्मी हॉस्पिटल में पांच दिवसीय चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। इसके समापन पर राम चार्चिंग ऑडिटोरियम में समारोह हुआ। कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर और जीओसी सुमित राणा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक एयर मार्शल संदीप थरेजा ने शिविर की उपलब्धियों और इसके उद्देश्य की जानकारी दी। एयर मार्शल संदीप थरेजा ने बताया कि शिविर में तीन दिनों के दौरान कुल 412 सर्जरी की गईं। उन्होंने इस पहल को जरूरतमंद लोगों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

सैन्य परिवारों के साथ आम नागरिकों तक पहुंचाने का लक्ष्य

एयर मार्शल संदीप थरेजा ने कहा कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की सोच के अनुरूप ऑपरेशन दृष्टि की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य केवल पूर्व सैनिकों, सेवारत सैन्यकर्मियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि उन आम नागरिकों तक भी बेहतर इलाज पहुंचाना है, जिनकी इन सुविधाओं तक पहुंच सीमित है।



उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आयोजन में राज्य सरकारों की ओर से मिले सहयोग की भी सराहना की।



यूपी के युवा नेत्र सर्जनों को भी किया शामिल

एयर मार्शल ने बताया कि ऑपरेशन दृष्टि में उत्तर प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत युवा नेत्र सर्जनों को भी शामिल किया गया है। इससे उन्हें इस पहल के तहत काम करने और चिकित्सा सेवाओं में योगदान देने का अवसर मिला। अभियान में सैन्य चिकित्सा व्यवस्था और राज्य के अस्पतालों के चिकित्सकों की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बताया गया।