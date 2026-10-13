फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Officials arrived to assess the damage caused to crops by the hailstorm.

Meerut News: ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी

Tue, 13 Oct 2026 07:57 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 07:57 PM IST
विज्ञापन
Officials arrived to assess the damage caused to crops by the hailstorm.
खरखौदा क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसल का जायजा लेने पहुंची सीडीओ व जिला कृषि अधिकारी
गोविंदपुर, खड़खड़ी और छतरी में सीडीओ ने देखी फसलों की स्थिति, शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
खरखौदा। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में तैयार हो रही फसलों पर मौसम की मार पड़ने से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मंगलवार को प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों का रुख किया। मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने गोविंदपुर, खड़खड़ी और छतरी गांवों में पहुंचकर फसलों की स्थिति देखी। निरीक्षण के दौरान किसानों ने भी अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं।
मौसम में अचानक आए बदलाव का असर खेतों में दिखाई देने लगा है। किसानों के लिए अब फसल को हुए नुकसान का आकलन महत्वपूर्ण हो गया है। इसी के मद्देनजर अधिकारियों ने खेतों में जाकर धान और सब्जियों की फसल का जायजा लिया। किसानों से बातचीत के दौरान बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों पर पड़े प्रभाव की जानकारी जुटाई गई।
विज्ञापन

मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निरीक्षण के आधार पर नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे की कार्रवाई शासन के निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी। ऐसे में अब किसानों की निगाहें नुकसान के आकलन और प्रशासन की ओर से होने वाली आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

निरीक्षण के दौरान जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी बृजेश कुमार और सहायक खंड विकास अधिकारी नितिन जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed