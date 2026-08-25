Meerut News: ट्रैक पर जमकर दौड़े अफसर और कर्मचारी

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- दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता में 150 खिलाड़ी हुए शामिलफोटो समाचारमेरठ। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही दो दिवसीय सिविल सर्विसेज स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मंगलवार को समापन हो गया। इस दौरान राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों ने जमकर पसीना बहाया। ट्रैक पर एसडीएम और जज दौड़ लगाते नजर आए।प्रतियोगिता में 150 खिलाड़ियों ने महिला और पुरुष दोनों वर्ग में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यालयों में फाइलों और सरकारी कामकाज में व्यस्त रहने वाले अधिकारी और कर्मचारी खेल मैदान में पूरी तरह खिलाड़ी की भूमिका में नजर आए। ट्रैक पर दौड़ के दौरान प्रतिभागियों ने अपनी पूरी क्षमता झोंक दी। कई स्पर्धाओं में प्रतिभागियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। चयनकर्ताओं ने प्रत्येक खिलाड़ी के प्रदर्शन, फिटनेस और स्पर्धा में क्षमता का बारीकी से आकलन किया।डिस्कस थ्रो में डॉक्टर समेत कई कर्मचारियों ने दमखम दिखाया। वहीं दौड़ की स्पर्धाओं में एसडीएम और न्यायिक अधिकारी भी ट्रैक पर उतरे। राज्य कर्मचारियों व अधिकारियों ने 100, 200, 400 और लंबी दूरी की दौड़ के साथ ही लंबी कूद, ऊंची कूद और डिस्कस थ्रो जैसी एथलेटिक्स स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। मऊ एसडीएम सुनील कुमार ने 100, 200 व 400 मीटर दौड़ में प्रतिभा दिखाई। वहीं एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में डॉ. हिमालय सिंह ने डिस्कस थ्रो में उम्दा प्रदर्शन किया। मेरठ के विकास भवन में प्रधान सहायक के रूप में काम करने वाले राजकुमार चौधरी ने भी 800 मीटर दौड़ में अपनी प्रतिभा दिखाई।मैदान पर मौजूद चयनकर्ताओं ने प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को परखा और बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल किया। चयनित खिलाड़ियों को आगे अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा।