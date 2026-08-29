Meerut News: 18 दिन से लापता सिंचाई विभाग के वरिष्ठ लिपिक का नहीं लगा सुराग

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। गंगानगर के रक्षापुरम स्थित सिंचाई विभाग की वर्कशॉप में तैनात माधवपुरम निवासी वरिष्ठ लिपिक श्याम कुमार 12 अगस्त से लापता हैं। 18 दिन बीतने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लग सका है। पत्नी ने थाना गंगानगर में गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद शनिवार को एसएसपी से मिलकर पति को जल्द तलाशने की गुहार लगाई है। वरिष्ठ लिपिक के लापता होने से परिवार परेशान है। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने सीओ सदर देहात सुधीर सिंह को वरिष्ठ लिपिक को तलाशने का निर्देश दिया है।माधवपुरम निवासी लक्ष्मी ने शनिवार को एसएसपी ऑफिस पर शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनके पति श्याम कुमार रक्षापुरम स्थित सिंचाई विभाग की वर्कशॉप में वरिष्ठ लिपिक हैं। 12 अगस्त की सुबह वह रोजाना की तरह घर से कार्यालय के लिए निकले थे। शाम तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनके मोबाइल पर फोन किया। काफी देर तक फोन की घंटी जाती रही लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की।जब देर रात तक वरिष्ठ लिपिक घर नहीं पहुंचे तो परिजनों को चिंता हुई। परिजनों ने विभागीय अधिकारियों और उनके साथियों से जानकारी की। इस दौरान पता चला कि वह अपना मोबाइल फोन और बैग कार्यालय में ही छोड़ गए थे। उन्होंने अपने साथी लिपिक से सामान अपने पास रखने और बाद में आकर ले जाने की बात कही थी। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं है।परिजनों की सूचना पर गंगानगर थाना पुलिस कार्यालय पहुंची और वरिष्ठ लिपिक का मोबाइल व बैग कब्जे में लेकर जांच शुरू की। 13 अगस्त को लक्ष्मी की तहरीर पर थाना गंगानगर में गुमशुदगी दर्ज की गई। सीओ सदर देहात ने बताया कि वरिष्ठ लिपिक की तलाश में दो टीम लगी हुई है।