Meerut News: नौ कैडेट्स गणतंत्र दिवस शिविर के लिए चयनित

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मवाना। भोकरहेडी, मुजफ्फरनगर में हुए प्रशिक्षण शिविर में 73 यूपी बटालियन एनसीसी, मवाना के नौ कैडेट्स राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस शिविर के प्रथम चरण के लिए चुने गए। कमान अधिकारी कर्नल शैली मल्होत्रा के निर्देशन में यह चयन प्रक्रिया हुई। चयनित कैडेट्स में 4 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। इनमें से 3 कैडेट्स ड्रिल और 6 कैडेट्स फ्लैग एरिया के लिए चुने गए हैं। कर्नल शैली मल्होत्रा ने बताया कि गणतंत्र दिवस शिविर में देश के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। प्रथम चरण में चयनित ये सभी कैडेट्स अब सहारनपुर में होने वाले आगामी प्रशिक्षण शिविर में द्वितीय चरण की चयन प्रक्रिया में भाग लेंगे। इसके बाद नोएडा में इंटर ग्रुप कंपटीशन होगा। चयनित कैडेट्स दिल्ली पहुंचेंगे। कैडेट्स के प्रशिक्षण में हवलदार मोनू देशवाल की अहम भूमिका रही।