Meerut News: निमिषा थाना प्रभारी व सोफिया बीईओ बनी

मेरठ। मिशन शक्ति अभियान के तहत मंगलवार को छात्राओं को जिम्मेदारी और नेतृत्व का अनुभव कराया गया। केजीबीवी पूर्वा अहिरान की कक्षा आठ की छात्रा निमिषा को एक दिन के लिए कोतवाली थाने का प्रभारी बनाया गया। वहीं, छात्रा सोफिया एक दिन के लिए खंड शिक्षा अधिकारी बनी। छात्रा आलिया ने प्रभारी प्रधानाध्यापिका की कुर्सी पर बैठकर शिक्षकों के साथ बैठक की और बच्चों को बेहतर माहौल में शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया।कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह ने छात्रा निमिषा का सम्मान किया। इसके बाद निमिषा ने थाना प्रभारी की कुर्सी पर बैठकर विभागीय कामकाज की जानकारी ली। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों के साथ परिचय बैठक भी की और समस्याओं के निस्तारण को लेकर कर्मचारियों को निर्देश दिए।