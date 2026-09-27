Meerut News: बागेश्वरी देवी के निधन पर शोक

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मेरठ। बायनोक्यूलर्स एडवरटाइजिंग एजेंसी के संचालक विकास त्यागी की माता बागेश्वरी देवी का रविवार सुबह करीब 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से परिवार और शुभचिंतकों में शोक की लहर है। दिवंगत आत्मा के फूल सोमवार सुबह चुगे जाएंगे। शोकाकुल परिवार में विकास त्यागी, संजय, कपिल, उज्ज्वल एवं दक्ष त्यागी समेत समस्त त्यागी परिवार शामिल हैं। शहर के बड़ी संख्या में लोगों ने उनके परिवार को सांत्वना दी।