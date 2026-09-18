Meerut News: गणेश महोत्सव में शामिल हुए विधायक अमित अग्रवाल

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मेरठ। कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने शुक्रवार को शारदा रोड खटिकान मोहल्ला पीएल शर्मा रोड और लालकुर्ती गुरुद्वारा रोड पर आयोजित गणेश महोत्सव कार्यक्रमों में पहुंचकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। उन्होंने श्रद्धालुओं को गणेश महोत्सव की शुभकामनाएं दीं। लालकुर्ती में श्री गणपति बप्पा महोत्सव आयोजन समिति के कार्यक्रम में विधायक ने श्रद्धालुओं के साथ दर्शन किए और सभी के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन की कामना की। इस दौरान अरुण जिंदल, महानगर उपाध्यक्ष विशाल कनौजिया, अंकित गुप्ता, अनिल जैन, अमित चिकारा सहित अन्य गणमान्यजन मौजूद रहे।





गणेश पूजा का जोड़.. महत्वपूर्ण