Meerut News: नवप्रवेशित छात्राओं को दी संस्थान और पाठ्यक्रम की जानकारी
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 06:20 PM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 06:20 PM IST
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दौराला। चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय महिला पॉलिटेक्निक दौराला में नवप्रवेशित छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्राओं ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर अशोक कुमार ने किया। नवप्रवेशित छात्राओं का स्वागत करते हुए उन्हें संस्थान की कार्यप्रणाली और पढ़ाई से संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई। छात्राओं को संस्थान में उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं के साथ ही विभिन्न गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। संचालन विभा रानी, मोनिका शर्मा और रिंकू कुमार ने किया। वक्ताओं ने छात्राओं को अपने लक्ष्य निर्धारित कर नियमित रूप से अध्ययन करने और अनुशासन का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक शिक्षा छात्राओं को तकनीकी ज्ञान के साथ रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
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