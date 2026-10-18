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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Navratri havan-worship at Mansa Devi temple in Kharkhoda, Chowki at night

Meerut News: खरखौदा के मनसा देवी मंदिर में नवरात्र हवन-पूजन, रात को चौकी

Sun, 18 Oct 2026 09:45 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 09:45 PM IST
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Navratri havan-worship at Mansa Devi temple in Kharkhoda, Chowki at night
खरखौदा में मनसा देवी मंदिर में हवन में हिस्सा लेते भक्तगण (आयोजक)
संवाद न्यूज एजेंसी
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खरखौदा। कस्बे के प्राचीन मनसा देवी मंदिर में रविवार को नवरात्र के उपलक्ष्य में हवन-पूजन का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने हवन में आहुति देकर मां दुर्गा से परिवार की सुख-समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इस धार्मिक आयोजन को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखा गया।
हवन के बाद भक्तों को हलवे का प्रसाद वितरित किया गया। प्राचीन मनसा देवी ट्रस्ट के तत्वावधान में यह हवन आयोजित हुआ। ट्रस्ट की ओर से रविवार रात माता रानी की चौकी और भंडारे की तैयारी की गई है। कार्यक्रम में कलाकार भजनों के माध्यम से मां की महिमा का गुणगान करेंगे। इस दौरान मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाती सुंदर झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी। आयोजकों को उम्मीद है कि धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद लेंगे।
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प्राचीन मनसा देवी ट्रस्ट के तत्वावधान में हवन का आयोजन हुआ। विकास शर्मा और क्षमा शर्मा ने विधि-विधान से पूजन किया। रमाकांत शास्त्री ने मंत्रोच्चार के साथ हवन संपन्न कराया। श्रद्धालुओं ने धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेकर आहुतियां दीं। इसके बाद भक्तों को हलवे का प्रसाद वितरित किया गया।
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हरि दत्त ठाकुर, तनु नेगी और सचिन ठाकुर सहित अन्य कलाकार भजनों से मां की महिमा का गुणगान करेंगे। गौरव गर्ग, राजीव त्यागी, मुनेश सैनी, देवक त्यागी, मनोज सैनी, अमित खटीक, धर्मवीर ठाकुर, मुकुल शर्मा, सुबोध त्यागी, आलोक त्यागी, गौरव त्यागी और बिजेंद्र सैनी सहित कई अन्य लोग इस अवसर पर मौजूद रहे।
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