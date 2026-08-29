Meerut News: सीएलएम इंटर कॉलेज में उत्साहपूर्वक मनाया राष्ट्रीय खेल दिवस
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 09:20 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 09:20 PM IST
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जानीखुर्द। जानी कस्बा स्थित सीएलएम इंटर कॉलेज में महान हॉकी खिलाड़ी एवं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इसमें विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और शिक्षकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि अर्पित कर किया गया। वक्ताओं ने उनके जीवन, कड़े संघर्ष और अभूतपूर्व खेल उपलब्धियों को याद किया।
राष्ट्रीय खेल दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्य कुसुम लता और शिक्षक पुनीत कुमार शर्मा ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि मानसिक मजबूती, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना के विकास के लिए भी बेहद आवश्यक हैं। विद्यालय परिसर में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं ने अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया।
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राष्ट्रीय खेल दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्य कुसुम लता और शिक्षक पुनीत कुमार शर्मा ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि मानसिक मजबूती, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना के विकास के लिए भी बेहद आवश्यक हैं। विद्यालय परिसर में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं ने अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया।
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