Meerut News: 12 नवंबर से होगी नेशनल रोप स्किपिंग चैंपियनशिप

संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। बागपत रोड स्थित स्टेप टू सक्सेस स्कूल में सीबीएसई नेशनल पुरुष रोप स्किपिंग चैंपियनशिप (रस्सी कूद) का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 15 नवंबर तक किया जाएगा।चार दिवसीय इस चैंपियनशिप में देशभर के सीबीएसई स्कूलों की टीम प्रतिभाग करेंगी। लगभग 600 खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। विभिन्न राज्यों से आने वाले युवा खिलाड़ी अपनी गति, फुर्ती, कौशल, समन्वय, सहनशक्ति और खेल भावना का प्रदर्शन करेंगे। प्रधानाचार्या डॉ. रश्मि मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर विद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के प्रति विद्यालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।