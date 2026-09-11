Meerut News: नेशनल भीम आर्मी अध्यक्ष को बदनौली जाने से रोका

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लोकेश कटारिया ने बताया कि वह चार कार्यकर्ताओं के साथ बदनौली में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने और हापुड़ पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि किसी को हाउस अरेस्ट करने से उसके मंसूबों को कमजोर नहीं किया जा सकता। वह जल्द ही बदनौली जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे।

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दौराला। हापुड़ के थाना कोतवाली क्षेत्र के बदनौली गांव में दो पक्षों के विवाद के बाद हुए पथराव और फायरिंग में युवक की मौत के प्रकरण को लेकर शुक्रवार को नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया ने दौराला थाना प्रभारी सुमन कुमार सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पुलिस ने बदनौली जाने की तैयारी कर रहे लोकेश कटारिया को पबरसा स्थित उनके आवास पर हाउस अरेस्ट किया था।