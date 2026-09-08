मुजफ्फरनगर:10 दिन से लापता युवक का कंकाल मिला, हत्या के बाद केमिकल से शव जलाने का दावा; दो हिरासत में
मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में 29 अगस्त से लापता अतुल कुमार का कंकाल भैंसी के जंगल में खेत से मिला। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। उनकी निशानदेही पर कंकाल और मृतक का मोबाइल बरामद किया गया।
विस्तार
खतौली क्षेत्र के गांव भैंसी निवासी 29 अगस्त से लापता अतुल कुमार का कंकाल सोमवार को गांव के जंगल में हाईवे किनारे एक खेत से मिला। पुलिस ने पहचान कराने के बाद कंकाल को मोर्चरी भेज दिया। पुलिस के अनुसार युवक की हत्या के बाद शव को केमिकल से जलाए जाने की आशंका है।
दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ
पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को पकड़कर पूछताछ शुरू की है। पुलिस के अनुसार दोनों की निशानदेही पर अतुल का कंकाल और मोबाइल फोन बरामद किया गया।
भैंसी निवासी विजेंद्र के खेत में मिला कंकाल
अतुल का कंकाल गांव के ही विजेंद्र के खेत में मिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की। कंकाल मिलने के बाद आसपास के क्षेत्र में भी जानकारी जुटाई गई।
एफएसएल टीम ने की जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल की फोटोग्राफी की और मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए।केमिकल से शव
जलाने की जांच
पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में आशंका है कि हत्या के बाद शव को केमिकल के जरिए जलाया गया, जिससे उसकी पहचान मिटाने का प्रयास किया गया। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है।
मृतक के मोबाइल से भी खुल सकती हैं कड़ियां
पुलिस ने अतुल का मोबाइल भी बरामद किया है। अब मोबाइल की जांच और उससे जुड़े तकनीकी साक्ष्यों के जरिए यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि युवक आखिरी बार किसके संपर्क में था और 29 अगस्त के बाद उसके साथ क्या हुआ।
सीओ रूपाली राय ने बताया कि पकड़े गए दोनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और संभावित आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
कंकाल मिलने से हत्या का शक गहराया
29 अगस्त से अतुल के लापता होने के बाद परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। अब उसका कंकाल मिलने और दो लोगों के हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस हत्या की आशंका के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के बाद मौत से जुड़े कई तथ्य और स्पष्ट होने की उम्मीद है।