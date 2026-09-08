मुजफ्फरनगर:10 दिन से लापता युवक का कंकाल मिला, हत्या के बाद केमिकल से शव जलाने का दावा; दो हिरासत में

मृतक के मोबाइल से भी खुल सकती हैं कड़ियां

पुलिस ने अतुल का मोबाइल भी बरामद किया है। अब मोबाइल की जांच और उससे जुड़े तकनीकी साक्ष्यों के जरिए यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि युवक आखिरी बार किसके संपर्क में था और 29 अगस्त के बाद उसके साथ क्या हुआ।

सीओ रूपाली राय ने बताया कि पकड़े गए दोनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और संभावित आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

कंकाल मिलने से हत्या का शक गहराया

29 अगस्त से अतुल के लापता होने के बाद परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। अब उसका कंकाल मिलने और दो लोगों के हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस हत्या की आशंका के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के बाद मौत से जुड़े कई तथ्य और स्पष्ट होने की उम्मीद है।