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Meerut News: चलती कार बनी आग का गोला, पुलिस ने जोखिम उठाकर बुझाने का किया प्रयास

Mon, 09 Nov 2026 09:19 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 09:19 PM IST
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Moving car turns into a fireball; police take risks in an attempt to extinguish the blaze.
संवाद न्यूज एजेंसी
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दौराला। दिल्ली-दून हाईवे पर सकौती में कनौडा पेट्रोल पंप के पास रविवार देर रात चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। कार में आग लगते ही हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। गश्त कर रही पुलिस ने कार सवार तीन युवकों को सुरक्षित बाहर निकालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर राख हो गई।
मेरठ के एकता नगर निवासी हिमांशु सिंह अपने दोस्तों सदर बाजार निवासी शाहिल साहू और बेगमबाग निवासी अंकित वर्मा के साथ हरिद्वार जा रहे थे। कनौडा पेट्रोल पंप के पास कार मिसिंग करने लगी। हिमांशु ने कार रोकी तो डैशबोर्ड से चिंगारी निकलती दिखाई दी। इसी दौरान गश्त कर रही सकौती पुलिस सूचना पर पहुंची।
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पुलिसकर्मियों ने तीनों युवकों को कार से दूर हटाया और पेट्रोल पंप से अग्निशमन सिलिंडर लाकर आग बुझाने का प्रयास किया। मिट्टी की मदद से भी आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन पेट्रोल कार में आग तेजी से फैलती गई। पुलिस ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कुछ ही देर में कार धू-धूकर जलने लगी। कार में आग लगने से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने यातायात को नियंत्रित कर जाम खुलवाया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। हादसे में तीनों युवक बाल-बाल बचे।
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सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि कार में अचानक आग लगी थी। तीनों सवारों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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