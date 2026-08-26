Meerut News: टाटा ऐश गाड़ी से टकराकर बाइक सवार घायल
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 09:53 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 09:53 PM IST
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सरधना। मेरठ-करनाल हाईवे पर बुधवार को टाटा ऐश गाड़ी से टकराने के बाद बाइक सवार युवक घायल हो गया। राहगीरों ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे में युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है। करनावल निवासी कृष्ण बाइक से मेरठ से अपने गांव लौट रहा था। वह हेलमेट लगाए हुए था। मेरठ-करनाल हाईवे पर एक कॉलेज के सामने पहुंचने पर उसकी बाइक की टाटा ऐश गाड़ी से टक्कर हो गई। टक्कर लगने से कृष्ण सड़क पर गिरकर घायल हो गया। लोगों ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया कि उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। उधर, पुलिस ने ऐसी किसी दुर्घटना की जानकारी होने से इन्कार किया है।
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