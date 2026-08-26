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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Motorcyclist injured after colliding with a Tata Ace vehicle

Meerut News: टाटा ऐश गाड़ी से टकराकर बाइक सवार घायल

Wed, 26 Aug 2026 09:53 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 09:53 PM IST
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Motorcyclist injured after colliding with a Tata Ace vehicle
सरधना। मेरठ-करनाल हाईवे पर बुधवार को टाटा ऐश गाड़ी से टकराने के बाद बाइक सवार युवक घायल हो गया। राहगीरों ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे में युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है। करनावल निवासी कृष्ण बाइक से मेरठ से अपने गांव लौट रहा था। वह हेलमेट लगाए हुए था। मेरठ-करनाल हाईवे पर एक कॉलेज के सामने पहुंचने पर उसकी बाइक की टाटा ऐश गाड़ी से टक्कर हो गई। टक्कर लगने से कृष्ण सड़क पर गिरकर घायल हो गया। लोगों ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया कि उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। उधर, पुलिस ने ऐसी किसी दुर्घटना की जानकारी होने से इन्कार किया है।
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