Meerut News: दीपावली मिलन समारोह में दिया सद्भाव का संदेश

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कार्यक्रम में कृष्ण कुमार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता में उनके अतुलनीय योगदान पर प्रकाश डाला। वीरेंद्र अग्रवाल एवं राकेश गुप्ता ने दिवाली के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत किए। विद्यालय के आचार्य-आचार्याओं द्वारा सुंदर गीतों एवं कविताओं की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं, जिनसे पूरा वातावरण आनंदमय हो उठा। कार्यक्रम का संचालन हर्ष ने किया।कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा विद्यालय परिवार को दिवाली के उपहार भेंट किए गए। विद्यालय के प्रधानाचार्य भगत सिंह ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए प्रेम, सद्भाव, सहयोग एवं एकता का संदेश दिया।