Meerut News: चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता से दिया स्वच्छता का संदेश
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 10:00 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 10:00 PM IST
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सरधना। नगर पालिका ने 'स्वच्छता ही सेवा एवं सेवा संकल्प अभियान-2026' के तहत नगर क्षेत्र के विद्यालयों में चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। कदीम स्कूल में विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। उन्होंने चित्रों और निबंधों के माध्यम से स्वच्छता तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला के निर्देशन में यह कार्यक्रम हुआ। विद्यार्थियों को गीले और सूखे कचरे को अलग रखने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें कचरा निर्धारित स्थान पर डालने तथा घर व आसपास स्वच्छ रखने को कहा गया। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) टीम ने स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया।
एसबीएम टीम के विकास कुमार, सना खान और निशा कुमारी, साथ ही शिक्षिकाएं मोबीना और कुसुम कार्यक्रम में मौजूद रहीं। टीम ने विद्यार्थियों को कचरा पृथक्करण की जानकारी दी। ईओ दीपिका शुक्ला ने कहा कि विद्यालयों से स्वच्छता जागरूकता की शुरुआत महत्वपूर्ण है। बच्चों में स्वच्छता की आदत से परिवार और समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
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अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला के निर्देशन में यह कार्यक्रम हुआ। विद्यार्थियों को गीले और सूखे कचरे को अलग रखने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें कचरा निर्धारित स्थान पर डालने तथा घर व आसपास स्वच्छ रखने को कहा गया। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) टीम ने स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया।
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एसबीएम टीम के विकास कुमार, सना खान और निशा कुमारी, साथ ही शिक्षिकाएं मोबीना और कुसुम कार्यक्रम में मौजूद रहीं। टीम ने विद्यार्थियों को कचरा पृथक्करण की जानकारी दी। ईओ दीपिका शुक्ला ने कहा कि विद्यालयों से स्वच्छता जागरूकता की शुरुआत महत्वपूर्ण है। बच्चों में स्वच्छता की आदत से परिवार और समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
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