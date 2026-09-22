Meerut News: चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता से दिया स्वच्छता का संदेश

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अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला के निर्देशन में यह कार्यक्रम हुआ। विद्यार्थियों को गीले और सूखे कचरे को अलग रखने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें कचरा निर्धारित स्थान पर डालने तथा घर व आसपास स्वच्छ रखने को कहा गया। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) टीम ने स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया।एसबीएम टीम के विकास कुमार, सना खान और निशा कुमारी, साथ ही शिक्षिकाएं मोबीना और कुसुम कार्यक्रम में मौजूद रहीं। टीम ने विद्यार्थियों को कचरा पृथक्करण की जानकारी दी। ईओ दीपिका शुक्ला ने कहा कि विद्यालयों से स्वच्छता जागरूकता की शुरुआत महत्वपूर्ण है। बच्चों में स्वच्छता की आदत से परिवार और समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।