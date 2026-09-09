Meerut News: बारिश के बाद 35 डिग्री पार पहुंचा पारा

संवाद न्यूज एजेंसीमोदीपुरम। बारिश के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट लेनी शुरू कर दी है। लगातार तापमान लगातार बढ़ रहा है। दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। दिन में उमस बढऩे से लोगों को गर्मी परेशान करने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले दो दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहने की संभावना है।बारिश के बाद आसमान साफ होने के साथ ही धूप का असर बढ़ा है। दिन में तापमान बढऩे के साथ वातावरण में नमी बनी हुई हैए जिससे उमस महसूस हो रही है। सुबह और शाम मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहने के बावजूद दोपहर में गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है। बुधवार को चौधरी चरण सिंह विवि की मौसम वेधशाला पर दिन का अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री व रात का न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड़ किया गया। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ यूपी शाही के अनुसार बारिश के बाद मौसम में बदलाव आया है। तापमान में अभी एक से दो डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने के आसार हैं। ऐसे में अगले दो दिन तक उमस और गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है।