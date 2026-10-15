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Meerut News: विधान परिषद चुनाव पर भाजपा हस्तिनापुर समिति की बैठक

Thu, 15 Oct 2026 09:05 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 09:05 PM IST
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Meeting of the BJP Hastinapur Committee regarding Legislative Council elections
विधान परिषद स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन को लेकर भाजपा हस्तिनापुर संचालन समिति की  बैठक। (स्त्रोत
संवाद न्यूज एजेंसी
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मवाना। आगामी 23 अक्तूबर को होने वाले विधान परिषद स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए भाजपा की हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र संचालन समिति की बैठक हुई। यह बैठक नगर पालिका के गेस्ट हाउस में संपन्न हुई। इसका उद्देश्य चुनाव को निष्पक्ष, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक जीत में बदलना था।
बैठक में आगामी चुनाव की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। जनसंपर्क अभियान और प्रत्येक कार्यकर्ता के व्यक्तिगत दायित्वों पर भी बात हुई। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपीं। इसका लक्ष्य चुनाव प्रचार को अधिक प्रभावशाली और गतिमान बनाना था। स्नातक संयोजक व जिला महामंत्री समीर चौहान ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। शिक्षक संघ के संयोजक संजय त्यागी ने भी समर्पित भाव से काम करने पर जोर दिया।
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नगर पालिका अध्यक्ष अखिल कौशिक ने चुनाव प्रबंधन पर विचार साझा किए। जिला मंत्री सुभाष दीक्षित और नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने भी सुझाव दिए। पूर्व अध्यक्ष रवि गोला और हस्तिनापुर मंडल अध्यक्ष अमित शर्मा ने बूथ स्तर पर मजबूती के व्यावहारिक सुझाव दिए। इस अवसर पर अभिजीत चौहान, मधुर कौशिक, कपिल शर्मा, भूपेंद्र त्यागी, राजेश अग्रवाल और सोमनाथ पपनेजा उपस्थित थे। नामित सभासद अमित गोयल और राजीव रस्तोगी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया।
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