Meerut News: मेरठ के आशीष यादव का रेफरी के रूप में चयन
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Wed, 26 Aug 2026 07:10 PM IST
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काठमांडू में अंतरराष्ट्रीय टारगेट बॉल प्रेसिडेंट कप में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका
फोटो समाचार
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। अंतरराष्ट्रीय टारगेट बॉल प्रेसिडेंट कप का आयोजन 6 से 9 अक्तूबर तक काठमांडू, नेपाल में होगा। प्रतियोगिता के लिए मेरठ के आशीष यादव को रेफरी के रूप में चुना गया है। आशीष वेंक्टेश्वरा वर्ल्ड स्कूल मेरठ से जुड़े हुए हैं और टारगेट बॉल खेल में लंबे समय से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।वह विद्यालय स्तर पर शारीरिक शिक्षा और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ वे टारगेट बॉल के क्षेत्र में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनके चयन पर वेंक्टेश्वरा स्कूल में भी उन्हें बधाई दी।
विज्ञापन
फोटो समाचार
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। अंतरराष्ट्रीय टारगेट बॉल प्रेसिडेंट कप का आयोजन 6 से 9 अक्तूबर तक काठमांडू, नेपाल में होगा। प्रतियोगिता के लिए मेरठ के आशीष यादव को रेफरी के रूप में चुना गया है। आशीष वेंक्टेश्वरा वर्ल्ड स्कूल मेरठ से जुड़े हुए हैं और टारगेट बॉल खेल में लंबे समय से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।वह विद्यालय स्तर पर शारीरिक शिक्षा और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ वे टारगेट बॉल के क्षेत्र में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनके चयन पर वेंक्टेश्वरा स्कूल में भी उन्हें बधाई दी।