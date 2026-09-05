मेरठ में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की पिटाई, उपचार के दौरान मौत; मायके वालों का हत्या का आरोप

गढ़ रोड स्थित जयभीमनगर निवासी नरेंद्र की बेटी खुशी की शादी वर्ष 2024 में खनोदा गांव निवासी अंकित के साथ हुई थी। दंपती का एक बच्चा है। मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर खुशी को परेशान करते थे। उनके अनुसार कभी नकदी तो कभी अन्य सामान की मांग की जाती थी और मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी।

पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के खनोदा गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता से मारपीट का मामला सामने आया है। गंभीर हालत में सुभारती अस्पताल में भर्ती 28 वर्षीय खुशी की शुक्रवार देर रात उपचार के दौरान मौत हो गई। विवाहिता की मौत की सूचना पर मायके वाले अस्पताल पहुंच गए और पति समेत ससुरालियों पर दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने शव को मर्चरी भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होने की बात कही जा रही है।

तीन सितंबर की रात मारपीट का आरोप

परिजनों के अनुसार तीन सितंबर की रात भी दहेज की मांग को लेकर खुशी और उसके पति के बीच कहासुनी हुई थी। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर अंकित ने खुशी के साथ मारपीट की। हालत बिगड़ने पर पति अपने परिजनों के साथ खुशी को उपचार के लिए सुभारती अस्पताल लेकर पहुंचा। यहां उपचार के दौरान शुक्रवार देर रात उसकी मौत हो गई।



मायके वालों ने अस्पताल में किया हंगामा

खुशी की मौत की जानकारी मिलते ही उसके मायके वाले अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने ससुरालियों पर दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर खुशी की हत्या करने का आरोप लगाया और हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति शांत कराई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया गया।