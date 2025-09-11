मेरठ: लालकुर्ती में बाथरूम में नहाती महिलाओं का वीडियो बनाया, कॉलोनी के लोगों ने दो युवकों को धुना; गिरफ्तार
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 17 Sep 2026 12:21 AM IST
सार
लालकुर्ती की एक कॉलोनी में दो सफाईकर्मियों ने रोशनदान में मोबाइल रखकर नहाती हुई महिलाओं का वीडिया बना लिया। पड़ोसी ने देखकर शोर मचा दिया। इसके बाद लोगों ने पकड़कर दोनों की पिटाई की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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विस्तार
लालकुर्ती थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में दो सफाई कर्मचारियों ने रोशनदान में मोबाइल लगाकर नहाती हुईं महिलाओं की वीडियो बना ली। इस दौरान पड़ोसी ने देख लिया। उसने दोनों कर्मचारियों को दबोच लिया और महिलाओं को इसकी जानकारी दी। इसके बाद महिलाओं और उनके परिजनों ने सफाई कर्मचारियों की पिटाई कर दी। बाद में दोनों को लालकुर्ती पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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पुलिस के अनुसार, कॉलोनी में जेठानी और देवरानी मकान के प्रथम तल पर रहते हैं। मकान के पिछले हिस्से में बाथरूम बना हुआ है। जहां पर रोशनदान भी है। बाथरूम के पीछे एक गली में से दो सफाई कर्मचारी राहुल और सोनू निवासी बुढ़ाना गेट वीडियो बना रहे थे। देवरानी और जेठानी दोनों की नहाते हुए रोशनदान से वीडियो बना ली। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले एक युवक की निगाह पड़ी। उसने दोनों को दबोच लिया।
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महिलाओं और उनके परिवार को जानकारी दी। देखते ही देखते दो कॉलोनी के लोग एकत्र हो गए। उन्होंने दोनों सफाई कर्मचारियों की पिटाई करनी शुरू कर दी। सूचना पर लालकुर्ती पुलिस मौके पर पहुंची और पिटाई कर रहे लोगों के चंगुल से दोनों को छुड़ाकर थाने ले गई। पीड़ित परिवार की ओर से लालकुर्ती थाने पर तहरीर दी गई। पुलिस ने राहुल और सोनू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पिटाई से दोनों को चोट भी लगी है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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