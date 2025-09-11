मेरठ: लालकुर्ती में बाथरूम में नहाती महिलाओं का वीडियो बनाया, कॉलोनी के लोगों ने दो युवकों को धुना; गिरफ्तार

महिलाओं और उनके परिवार को जानकारी दी। देखते ही देखते दो कॉलोनी के लोग एकत्र हो गए। उन्होंने दोनों सफाई कर्मचारियों की पिटाई करनी शुरू कर दी। सूचना पर लालकुर्ती पुलिस मौके पर पहुंची और पिटाई कर रहे लोगों के चंगुल से दोनों को छुड़ाकर थाने ले गई। पीड़ित परिवार की ओर से लालकुर्ती थाने पर तहरीर दी गई। पुलिस ने राहुल और सोनू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पिटाई से दोनों को चोट भी लगी है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।