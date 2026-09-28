मेरठ: जनप्रतिनिधि के खिलाफ अपशब्द बोलना पड़ा महंगा, तीन सिपाही निलंबित; चौकीदार को जगाने पर हुआ था विवाद

जनप्रतिनिधि के खिलाफ अपशब्द बोलने का आरोप

चौकीदार ने शिकायत में आरोप लगाया कि सिपाहियों ने बातचीत के दौरान जनप्रतिनिधि के खिलाफ अमर्यादित और अपशब्दों का प्रयोग किया। घटना से क्षुब्ध चौकीदार ने पुलिस अधिकारियों से मामले की शिकायत की। मामला संबंधित जनप्रतिनिधि तक भी पहुंचने की बात सामने आई।



एसएसपी ने लिया संज्ञान, तीनों निलंबित

शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने मामले का संज्ञान लिया और तीनों सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता को गंभीरता से लिया गया है।



अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की चेतावनी

एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने कहा कि कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता और अनियमितता बरतने वाले पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा।