मेरठ: 30 अक्तूबर को शिक्षण संस्थानों में एक दिन का शैक्षणिक अवकाश, डीआईओएस ने जारी किया आदेश

मेरठ में 30 अक्तूबर को स्कूल-कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए जरूरी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 के चलते जिले में एक दिन का शैक्षणिक अवकाश घोषित किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

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