मेरठ: स्कूल प्रिंसिपल के पति पर जानलेवा हमला, डंडों और लोहे की रॉड से पीटा; तीन के खिलाफ तहरीर

पहले भी शिक्षक पर हमले का लगाया आरोप

राहुल त्यागी ने आरोप लगाया कि शानू चौहान लंबे समय से गुंडागर्दी और दबंगई के बल पर उन्हें परेशान कर रहा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पांच सितंबर 2025 को शानू चौहान ने ऋषभ एकेडमी के शिक्षक धीरज पर भी हमला किया था। उनके मुताबिक, बाद में आरोपी ने माफी मांग ली थी।



पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग

पीड़ित राहुल त्यागी ने मवाना थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।