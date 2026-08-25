मेरठ: स्कूल के बच्चों ने एसएसपी को बांधी राखी, पढ़-लिखकर देश का नाम रोशन करने का मिला आशीर्वाद

रक्षाबंधन के अवसर पर मंगलवार को लालकुर्ती थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल की छात्राओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को राखी बांधी। छात्राओं ने एसएसपी की कलाई पर राखी बांधकर भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का संदेश दिया। इस दौरान एसएसपी ने भी छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया।

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लालकुर्ती थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल की छात्राएं मंगलवार सुबह एसएसपी ऑफिस पहुंचीं। यहां छात्राओं में एसएसपी को राखी बांधी। एसएसपी ने छात्राओं से कहा कि शिक्षा ही सफलता की सबसे मजबूत सीढ़ी है। पढ़-लिखकर वे अपने माता-पिता के साथ-साथ देश का नाम भी रोशन करें। उन्होंने छात्राओं को मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की सीख दी। एसएसपी ने कहा कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं और उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए।इस दौरान एसएसपी ने छात्राओं को बताया कि पुलिस किस तरह लोगों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करती है। छात्राओं ने भी एसएसपी से कई सवाल पूछे। एसएसपी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। पुलिस अधिकारियों से सीधे संवाद कर छात्राएं भी काफी उत्साहित नजर आईं।