वोटर बूथ पर लाने को भाजपाइयों ने पसीना बहाया

एमएलसी चुनाव में भाजपा की सियासी रणनीति का असर शुक्रवार को मतदान के दौरान दिखा। विधानसभा चुनाव से पहले एमएलसी चुनाव को सियासी सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसी कारण मतदान से पहले चुनावी तैयारियों को लेकर भाजपा की लगातार बैठकें होती रहीं। गाजियाबाद में स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों की बैठक ली।



भाजपा के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि शुक्रवार को भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाताओं को लगातार मतदान के लिए प्रेरित करते रहे। कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भाजपा के महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज कंकरखेड़ा में अपनी पत्नी कोमल रस्तोगी के साथ मतदान किया। इसके साथ ही सहायता केंद्र पर बैठकर मतदाताओं की सहायता की।



उनके साथ अरविंद गुप्ता मारवाड़ी, राजकुमार मांगलिक, मनोज वर्मा, नरेंद्र राष्ट्रवादी, अमित शर्मा आदि उपस्थित रहे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. सोमेंद्र तोमर ने गढ़ रोड स्थित डॉ. अंबेडकर डिग्री कॉलेज में बने पार्टी के सहायता केंद्र पर मतदाताओं की सहायता की और अपने मताधिकार का प्रयोग किया।



भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री संजीव गोयल सिक्का भी लगातार सहारनपुर व मेरठ मंडल के जिलों में मतदान प्रक्रिया पर निगाह रखे रहे। सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी स्वयं मतदान करने के साथ ही मतदाताओं को जागरूक किया। एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने भी मतदान सहायता केंद्रों पर जाकर वोटरों को प्रेरित किया। कमलदत्त शर्मा ने भी मतदान केंद्रों का दौरा किया। माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. उमेश त्यागी, महानगर उपाध्यक्ष राजेश त्यागी खंदरावली ने डॉ. अंबेडकर डिग्री कॉलेज बने सहायता केंद्र पर मतदाताओं की सहायता की।