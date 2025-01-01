मेरठ: कमिश्नरी पार्क में भूख हड़ताल पर बैठे रवि गौतम, बोले- जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जारी रहेगा आंदोलन

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विज्ञापन कमिश्नरी पार्क में अपनी मांगों को लेकर चल रहे धरना-प्रदर्शन के बीच युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम बृहस्पतिवार को तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे व एसपी देहात अभिजीत कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस सूचना पर अधिवक्ताओं, छात्र नेताओं और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया।

रवि गौतम ने बताया कि बीए की छात्रा की हत्या के मामले में वह परिजनों के साथ आठ जुलाई को कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क पर धरना दे रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडेय ने आंदोलनकारियों के साथ मारपीट की थी। हिरासत में लेकर थप्पड़ मारे थे। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया था। अब रवि गौतम और समर्थक चौधरी चरण सिंह पार्क में धरना दे रहे हैं।



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बृहस्पतिवार से वह भूख हड़ताल पर बैठ गए। समर्थक मनीष सिंह ने कहा कि प्रशासन को तत्काल मामले का संज्ञान लेकर मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वहीं, सीएमओ डॉ. रामप्रसाद कमिश्नरी पार्क पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, वह भूख हड़ताल पर रहेंगे। उनकी लड़ाई जारी रहेगी।

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