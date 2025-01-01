मेरठ: पल्लवपुरम में रेस्टोरेंट में मिठाई के काउंटर में घुसा चूहा, ग्राहकों ने किया हंगामा; स्वच्छता पर सवाल

पल्लवपुरम फेज-एक में स्थित एएमबी रेस्टोरेंट में सोमवार को मिठाई के काउंटर में चूहा घुसने पर हंगामा हो गया। मिठाई पैक कराते समय काउंटर के अंदर चूहा घूमता देखकर ग्राहकों ने नाराजगी जताई। उन्होंने काफी देर तक हंगामा किया। उन्होंने यहां खाद्य पदार्थों की स्वच्छता को लेकर सवाल उठाए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्राहकों और रेस्टोरेंट प्रबंधन से बातचीत कर मामला शांत कराया।

पल्लवपुरम पुलिस के अनुसार, फूलबाग कॉलोनी निवासी हर्ष चौहान सोमवार को अपने दोस्तों के साथ इस रेस्टोरेंट में आए थे। वह मिठाई पैक करा रहे थे। इसी दौरान अचानक एक चूहा मिठाई के काउंटर के अंदर घुस गया और काफी देर तक वहां घूमता रहा। काउंटर पर चूहे को देखकर उन्होंने रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी।

आरोप है कि शिकायत करने पर रेस्टोरेंट के जीएम ने उनके साथ अभ्रद्रता की। उन्होंने मामले की सूचना डायल-112 पर दी। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत की और हंगामा शांत कराया।

