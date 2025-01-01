मेरठ: पल्लवपुरम में रेस्टोरेंट में मिठाई के काउंटर में घुसा चूहा, ग्राहकों ने किया हंगामा; स्वच्छता पर सवाल
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Tue, 22 Sep 2026 12:27 AM IST
सार
मेरठ के पल्लवपुरम स्थित एएमबी रेस्टोरेंट में फूलबाग कॉलोनी निवासी हर्ष चौहान मिठाई लेने आए थे। मिठाई पैक की जा रही थी, तभी काउंटर में चूहा देखकर उन्होंने हंगामा कर दिया। पुलिस ने आकर मामला शांत कराया।
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विस्तार
पल्लवपुरम फेज-एक में स्थित एएमबी रेस्टोरेंट में सोमवार को मिठाई के काउंटर में चूहा घुसने पर हंगामा हो गया। मिठाई पैक कराते समय काउंटर के अंदर चूहा घूमता देखकर ग्राहकों ने नाराजगी जताई। उन्होंने काफी देर तक हंगामा किया। उन्होंने यहां खाद्य पदार्थों की स्वच्छता को लेकर सवाल उठाए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्राहकों और रेस्टोरेंट प्रबंधन से बातचीत कर मामला शांत कराया।
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पल्लवपुरम पुलिस के अनुसार, फूलबाग कॉलोनी निवासी हर्ष चौहान सोमवार को अपने दोस्तों के साथ इस रेस्टोरेंट में आए थे। वह मिठाई पैक करा रहे थे। इसी दौरान अचानक एक चूहा मिठाई के काउंटर के अंदर घुस गया और काफी देर तक वहां घूमता रहा। काउंटर पर चूहे को देखकर उन्होंने रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी।
आरोप है कि शिकायत करने पर रेस्टोरेंट के जीएम ने उनके साथ अभ्रद्रता की। उन्होंने मामले की सूचना डायल-112 पर दी। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत की और हंगामा शांत कराया।
आरोप है कि शिकायत करने पर रेस्टोरेंट के जीएम ने उनके साथ अभ्रद्रता की। उन्होंने मामले की सूचना डायल-112 पर दी। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत की और हंगामा शांत कराया।
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ये बोले रेस्टोरेंट संचालक
रेस्टोरेंट में कुछ कार्य चल रहा है। इस कारण कोई चूहा आ गया होगा। ग्राहक से भी माफी मांग ली गई है। आगे सतर्कता बरती जाएगी। इस मामले में जीएम को हटा दिया गया है। आगे भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
- ललित अग्रवाल, रेस्टोरेंट संचालक
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रेस्टोरेंट में कुछ कार्य चल रहा है। इस कारण कोई चूहा आ गया होगा। ग्राहक से भी माफी मांग ली गई है। आगे सतर्कता बरती जाएगी। इस मामले में जीएम को हटा दिया गया है। आगे भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
- ललित अग्रवाल, रेस्टोरेंट संचालक
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