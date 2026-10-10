एक और पति का कत्ल: दम घुटने से हुई थी तालिब की मौत, पोस्टमार्टम में खुलासा; पत्नी ने प्रेमी संग की थी हत्या

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शुक्रवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट हो गया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस प्रेमी व दोस्त की तलाश में ताबड़-तोड़ दबिश दे रही है। विज्ञापन



जाकिर कॉलोनी निवासी तालिब की शादी करीब चार वर्ष पूर्व ब्रह्मपुरी निवासी इलमा से हुई थी। शादी के बाद से वह जाकिर कॉलोनी में किराये के मकान में रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। आरोप है कि इसी दौरान इलमा का अमन से प्रेम प्रसंग हो गया था। विज्ञापन विज्ञापन

शुक्रवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट हो गया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस प्रेमी व दोस्त की तलाश में ताबड़-तोड़ दबिश दे रही है।जाकिर कॉलोनी निवासी तालिब की शादी करीब चार वर्ष पूर्व ब्रह्मपुरी निवासी इलमा से हुई थी। शादी के बाद से वह जाकिर कॉलोनी में किराये के मकान में रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। आरोप है कि इसी दौरान इलमा का अमन से प्रेम प्रसंग हो गया था। मेरठ के लोहियानगर थाना इलाके की जाकिर कॉलोनी में हुई तालिब की मौत की हत्या का राज खुल गया है। कालिब की मौत दम घुटने से हुई थी। पत्नी इलमा ने प्रेमी अमन व उसके दोस्त के साथ मिलकर 28 सितंबर की रात दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की थी।

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तालिब को इसकी जानकारी हुई तो उसने अमन से पत्नी से बातचीत करने से मना किया था। 28 सितंबर को तालिब काम खत्म करने के बाद शाम को घर पहुंचा था।

आरोप है कि रात में इलमा ने अपने प्रेमी अमन और उसके साथी के साथ मिलकर तालिब का गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना के समय उसकी तीन साल की बेटी पास में ही बेड पर खेल रही थी। इसके बाद इलमा ने तालिब के परिजनों को फोन कर बताया कि उसकी हृदयघात से मौत हो गई है।





इलमा भी चली गई थी ससुराल

सूचना मिलने पर परिजन जाकिर कॉलोनी पहुंचे और शव को पैतृक गांव रसूलपुर भदेड़ी, बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर ले गए थे। इलमा भी ससुराल चली गई थी। वहां परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए तालिब के शव को दफना दिया था।





सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो गया है। दम घुटने उसकी मौत हुई थी। इलमा को जेल भेज दिया गया है। प्रेमी और उसके दोस्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

कब्र खोदकर शव का कराया था पोस्टमार्टम

तालिब का ममेरा बेटा रईस 30 सितंबर को जाकिर कॉलोनी पहुंचा था। वहीं इलमा भी वापस आ गई थी। उसने इलमा से तालिब का मोबाइल मांगा था। आरोप है कि इलमा ने मोबाइल देने से इन्कार कर दिया था। रईस ने घर से तालिब का मोबाइल बरामद कर लिया था।





मोबाइल की जांच करने पर उसमें अमन और इलमा के बीच हुई बातचीत की चैट मिली थी। पूछताछ करने में इलमा ने दालिब की हत्या करना स्वीकार किया था। जिससे वीडियो बनाकर परिजनों ने पुलिस को सौंपी थी।



