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ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के शिव शक्ति नगर में सोमवार दोपहर एक मकान में चल रही नमकीन बनाने की फैक्टरी में भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे कारखाने में काम कर रहे कर्मचारियों और नीचे रह रहे परिवार के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सभी ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आग की लपटें और धुआं उठता देख आसपास के लोगों में भी दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

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जानकारी के अनुसार, शिव शक्ति नगर निवासी सनी जैन ने अपने तीन मंजिला मकान में नमकीन बनाने का कारखाना खोल रखा है। मकान के प्रथम तल पर वे अपने परिवार के साथ रहते हैं, जबकि दूसरी और तीसरी मंजिल पर नमकीन बनाने और उसकी पैकिंग का काम होता है। सोमवार दोपहर कर्मचारी रोजाना की तरह कारखाने में काम में जुटे थे तभी अचानक वहां आग लग गई।



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शुरुआत में कर्मचारियों ने खुद ही आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते आग ने कारखाने के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग फैलती देख कर्मचारियों ने बाहर की ओर दौड़ लगा दी। वहीं, प्रथम तल पर मौजूद सनी जैन के परिवार के सदस्यों ने भी सुरक्षित बाहर निकलकर जान बचाई।



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