मेरठ: व्हाट्सएप कॉल पर दोषी पुलिसकर्मियों के संपर्क में है शादाब, गिरफ्तारी के लिए दबिश

तीनों पुलिसकर्मी जांच में दोषी, एसएसपी तय करेंगे कार्रवाई

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि वह अपनी जांच रिपोर्ट एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को सौंप चुके हैं। पीड़ित कारोबारी की ओर से लिखित तहरीर नहीं दिए जाने पर लिसाड़ी गेट पुलिस ने अपनी ओर से आरोपी शादाब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।



उन्होंने बताया कि मामले में निलंबित तीनों पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। उनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, इसका फैसला एसएसपी करेंगे। वहीं, फरार शादाब राव की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।



2018 के वाहन चोरी के मुकदमे की दोबारा होगी जांच

शादाब राव के खिलाफ वर्ष 2018 में सदर थाने में वाहन चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। उस समय अंतरराष्ट्रीय वाहन चोर नवाब और उसके साथी के नाम पता तस्दीक नहीं होने का आधार बताकर केस से निकाल दिए गए थे।



अब डीआईजी कलानिधि नैथानी के निर्देश पर सदर बाजार पुलिस इस मामले की दोबारा जांच की तैयारी कर रही है। इसके लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पुनर्विवेचना शुरू करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।