भैंसा-बुग्गी और जोंगा कार की दौड़ को लेकर युवकों के दो पक्षों में विवाद और फायरिंग का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जोंगा कार सवार एक युवक पिस्टल से फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि युवक ने तीन राउंड गोली चलाई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई गोली की चपेट में नहीं आया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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वायरल वीडियो के अनुसार, परतापुर थाना क्षेत्र के गावड़ी और मोहिउद्दीनपुर गांव के कुछ युवक भैंसा-बुग्गी लेकर गढ़ गंगा मेले में जा रहे थे। गढ़ रोड पर शाहजहांपुर-किठौर पार करने के बाद उनकी मुलाकात जोंगा कार सवार करीब आधा दर्जन युवकों से हुई। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच दौड़ लग गई।बताया जा रहा है कि दौड़ में हारने के बाद जोंगा कार सवार युवकों का भैंसा-बुग्गी सवार युवकों से विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर जोंगा सवार एक युवक ने पिस्टल निकाल ली और तीन राउंड फायरिंग कर दी। वायरल वीडियो में युवक भैंसा-बुग्गी सवार युवकों की तरफ गोली चलाता दिखाई दे रहा है। हालांकि, फायरिंग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ ब्रह्मपुरी रामप्रकाश ने बताया कि यह मामला परतापुर थाना क्षेत्र का नहीं है। वायरल वीडियो की पुलिस विभाग की ओर से जांच की जा रही है।