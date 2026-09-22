दिग्विजय भाटी प्रकरण: कोर्ट में दायर की याचिका, निवर्तमान एसएसपी व पुलिसकर्मियों पर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग

जांच के लिए डीआईजी को सौंपी गई थी जिम्मेदारी

घटना के बाद मामले की जांच डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह को सौंपी गई थी। प्रकरण में इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ को निलंबित कर दिया गया था।



जांच के दौरान सहारनपुर के डीआईजी मेरठ पहुंचे और दिग्विजय भाटी व उनके साथी के बयान दर्ज किए। इसके अलावा मामले से जुड़े अन्य बिंदुओं की भी पड़ताल की गई थी।



अब कोर्ट में याचिका दायर

दिग्विजय भाटी ने अब कोर्ट का रुख किया है। याचिका के माध्यम से उन्होंने निवर्तमान एसएसपी अविनाश पांडेय, तत्कालीन सिविल लाइन थाना प्रभारी अखिलेश गौड़ समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। मामले में कोर्ट के समक्ष 19 अगस्त की घटना और उसके बाद हुई जांच से जुड़े तथ्यों को रखा गया है।