मेरठ: दोस्त की विधवा भाभी से प्यार करने की सजा मौत, चादर से गला घोंटकर मारा, पांच भेजे जेल; ये है पूरी कहानी

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दोस्त की विधवा भाभी से प्रेम प्रसंग के चलते चंदपुरा निवासी सुमित की हत्या के मामले में पुलिस ने बुधवार को दो और आरोपियों सिंटू और ऋतिक उर्फ लाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पहले सुमित की हत्या की और फिर उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए पानी की टंकी के कमरे में चादर के फंदे से लटका दिया। बाद में शव को ठिकाने लगाने के लिए स्कूटी से ले जाते समय टायर फटने पर शव को नलकूप के पास छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चादर और कंबल बरामद किए हैं।

प्रेम प्रसंग और हत्या

गांव चंदपुरा निवासी ईश्वर सिंह का बेटा सुमित खेती-बाड़ी के साथ किराये पर ट्रैक्टर चलाकर खेतों की जोताई करता था। पुलिस जांच में सामने आया कि उसका अपने दोस्त अरविंद की विधवा भाभी चंचल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। करीब 20 दिन पहले परिवार के लोगों ने चंचल को सुमित से फोन पर बातचीत करते पकड़ लिया था, जिसके बाद उसका मोबाइल तोड़ दिया गया था। पुलिस के अनुसार, सुमित ने बाद में चंचल को दोबारा फोन उपलब्ध कराया, जिससे दोनों के बीच बातचीत जारी रही।



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पानी की टंकी पर रुका था सुमित

पुलिस के मुताबिक, नौ सितंबर को सुमित घर से निकलने के बाद गांव के बाहर पानी की टंकी पर रहने वाले सिंटू के पास पहुंचा। रात में वहीं रुकने के बाद वह सिंटू की स्कूटी लेकर पड़ोसी गांव तलहेटा पहुंच गया और अगले दिन भी वापस नहीं आया। सिंटू उसे तलाशने के लिए बाइक से तलहेटा पहुंचा और वापस ले आया। इसके बाद भी सुमित घर जाने के बजाय टंकी पर ही सिंटू के साथ रहा। इसी दौरान अरविंद और प्रिंस उसकी तलाश में जुटे थे।

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पुलिस के अनुसार, अरविंद, प्रिंस और उनके साथियों ने सिंटू को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। टंकी के कमरे में सुमित को जहर देने के बाद चादर का फंदा बनाकर उसे जंगले पर लटका दिया गया। घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। इसके बाद आरोपियों ने योजना बदली और वहां से निकालकर शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई।

