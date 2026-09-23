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मेरठ: रेलवे ट्रैक किनारे मिला भ्रूण, जांच में सामने आया गर्भपात के दौरान महिला की मौत का मामला

Wed, 23 Sep 2026 03:08 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 23 Sep 2026 03:08 PM IST
सार

मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास ट्रैक किनारे भ्रूण मिला। पुलिस की जांच में गर्भपात के दौरान सुभारती अस्पताल में महिला की मौत की जानकारी सामने आई है।

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Fetus Found Near Railway Track in Meerut, Police Probe Death of Woman During Abortion
मौके पर जांच करती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास ट्रैक किनारे एक भ्रूण पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस की जांच में पता चला कि गर्भपात के दौरान सुभारती अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस मामले में जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है।

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रेलवे ट्रैक किनारे मिला भ्रूण
परतापुर थाना क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास ट्रैक किनारे भ्रूण पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।
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सुभारती अस्पताल में महिला की मौत
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि एक महिला की गर्भपात के दौरान सुभारती अस्पताल में मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने महिला का अंतिम संस्कार करा दिया।

जांच के आधार पर होगी कार्रवाई
पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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