मेरठ: रेलवे ट्रैक किनारे मिला भ्रूण, जांच में सामने आया गर्भपात के दौरान महिला की मौत का मामला

मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास ट्रैक किनारे एक भ्रूण पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस की जांच में पता चला कि गर्भपात के दौरान सुभारती अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस मामले में जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है।

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