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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Azad Samaj Party Workers Protest, Demand Z+ Security for Chandrashekhar Azad

मेरठ: आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन, चंद्रशेखर आजाद को जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग

Wed, 16 Sep 2026 01:00 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 16 Sep 2026 01:00 PM IST
सार

बाराबंकी में चंद्रशेखर आजाद के साथ अभद्र व्यवहार के विरोध में मेरठ में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जेड प्लस सुरक्षा की मांग की।

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Meerut: Azad Samaj Party Workers Protest, Demand Z+ Security for Chandrashekhar Azad
आसपा का प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बाराबंकी में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर आजाद को बुलेट प्रूफ जैकेट और जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की मांग की।

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जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन
प्रदर्शन के दौरान आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष चरण सिंह, शहर प्रभारी बदर अली, कैंट प्रभारी संजीव पाल, कपिल मुखिया समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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सुरक्षा बढ़ाने की मांग
कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा को लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट और जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की मांग की। उन्होंने बाराबंकी की घटना को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया।

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