मेरठ: शाही जामा मस्जिद के नीचे बौद्ध मठ का दावा, जांच की मांग, अधिवक्ता ने कमिश्नर-डीएम को दिया प्रार्थना-पत्र

ह्वेनसांग और 1904 के गजेटियर का हवाला

अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृतांत और मेरठ जिला गजेटियर, 1904 समेत विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों का उल्लेख किया है। प्रार्थना पत्र में वरिष्ठ इतिहासकार और शोधकर्ता प्रोफेसर केडी शर्मा के दावे का भी जिक्र किया गया है।



प्राचीन स्थापत्य के दावे का उल्लेख

राम कुमार शर्मा के अनुसार प्रोफेसर केडी शर्मा ने शाही जामा मस्जिद की संरचना में ऐसे प्रस्तर स्तंभों का दावा किया है, जो प्राचीन मौर्य अथवा बौद्धकालीन स्थापत्य से मिलते-जुलते दिखाई देते हैं। अधिवक्ता ने कहा है कि इन दावों की वास्तविकता सामने लाने के लिए विशेषज्ञों की मदद से वैज्ञानिक जांच कराई जानी चाहिए।