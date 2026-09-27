मेरठ: घर के बाहर खेल रही छह साल की बच्ची पर कुत्ते ने किया हमला, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया

पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के पल्हैड़ा गांव में घर के बाहर खेल रही छह वर्षीय बच्ची पर एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते के काटने से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची रोते-बिलखते हुए घर पहुंची, जिसे देखकर परिजनों में अफरातफरी मच गई। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया।

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जानकारी के अनुसार, पल्हैड़ा निवासी इनायत खान अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान एक आवारा कुत्ता वहां पहुंचा और अचानक बच्ची पर झपट पड़ा। कुत्ते ने बच्ची को काट लिया। बच्ची के चीखने-चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर कुत्ता वहां से भाग चुका था।परिजनों ने घायल बच्ची को तत्काल स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार किया गया। इस घटना के बाद लोगों में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर गहरा रोष व्याप्त है। उन्होंने संबंधित विभाग से तत्काल आवारा कुत्तों को पकड़वाने और उनकी नसबंदी कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।