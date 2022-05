{"_id":"62808f2bae804e3a2018bd82","slug":"meert-ten-year-old-aarav-went-out-on-a-journey-of-2-5-thousand-kilometer-to-give-a-message-of-patriotism","type":"story","status":"publish","title_hn":"Meerut: ढाई हजार किलो मीटर की यात्रा पर निकला दस साल का आरव, देशभक्ति का दे रहा संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Sun, 15 May 2022 10:58 AM IST