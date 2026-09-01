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Meerut News: 42 लाख की दवाईयों को सैंपल के लिए भेजा, पंजाब में हो रही थी बड़ी मात्रा में सप्लाई

Tue, 01 Sep 2026 10:21 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 10:21 PM IST
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Medicines worth 42 lakh sent for sampling; large-scale supply was taking place in Punjab.
अब तक कितने की दवाइयां खपा चुके, इसकी चल रही है जांच-पड़ताल
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। मेजर ध्यानचंद नगर में नशीली दवाओं की बड़ी खेप बरामद हुई है। करीब 42 लाख की कीमत की दवाएं नौ कार्टन और एक बोरी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की औषधि विंग ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके तीन सैंपल भी जांच के लिए टीम ने भेजे हैं। दिल्ली से आई टीम के साथ शहर की औषधि विंग और थाना ब्रह्मपुरी पुलिस भी मौजूद रही। अभी तक की जांच में सामने आया है कि पंजाब में बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयों की सप्लाई की जा रही थी। अब तक कितने लाख की दवाई सप्लाई की जा चुकी है, इसकी जांच संयुक्त रूप से ड्रग विभाग और पंजाब पुलिस दिल्ली की टीम के साथ मिलकर कर रही है।

दिल्ली से आई टीम के मुताबिक, पंजाब के सिसवां में एनडीपीसी की मिली दवाओं से मेरठ का कनेक्शन निकलकर सामने आया। टीम अपने साथ ड्राइवर भी लेकर आई थी, जो इसे पंजाब में खपा रहा था।
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औषधि निरीक्षक संतोष पटेल ने बताया कि मेजर ध्यानचंद नगर में बी-312 मकान में अवैध रूप से बने मकान में छापे की कार्रवाई की गई। इस दौरान काफी मात्रा में दवाएं बरामद हुईं। इनके लिए कोई लाइसेंस नहीं लिया गया था और बिना जरूरी दस्तावेजों के इन्हें बाजार में बेचा जा रहा था। इस दौरान मौके पर मिले मकान स्वामी ओम कुमार से हस्ताक्षर कराकर अंगूठे के निशान भी लगवाए गए।
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टीम ने बताया कि अश्विनी कुमार नाम के व्यक्ति की ओर से दवाओं का काम किया जा रहा था, जो फरार है। नौ कार्टन व एक बोरे में दवाओं को ड्रग विभाग ने कब्जे में ले लिया और तीन सैंपल भी जांच को भेज दिए हैं।

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि टीम ने ब्रह्मपुरी थाने में आमद दर्ज कराने के बाद छापा मारा। जो भी जांच रिपोर्ट टीम की आएगी, उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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