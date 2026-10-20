Meerut News: भव्य तरीके से होगा पदक विजेताओं का सम्मान

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मेरठ। मेरठ के पैरा एथलीट के द्वारा पैरा एशियन गेम्स में पदक जीतने पर जिला पैरा संघ ने भी खुशी मनाई। जिला पैरा संघ के अध्यक्ष अश्वनी गुप्ता ने कहा कि पैरा एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों का भव्य तरीके से सम्मान किया जाएगा। जिला पैरा संघ के सचिव गौरव त्यागी ने कहा कि मेरठ के पैरा खिलाड़ी लगातार मेरठ का नाम रोशन कर रहे है। जिला पैरा संघ की ओर से भी खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। उनसे अभी इस प्रतियोगिता में और पदक जीतने के उम्मीद है। खिलाड़ियों के लौटने पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा।