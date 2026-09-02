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Meerut News: दिव्यांगों को उपकरण देने के लिए किया मापन

Wed, 02 Sep 2026 09:42 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 09:42 PM IST
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Measurements taken to provide assistive devices to persons with disabilities.
दिव्यांग जनों के लिए लगाए गए कैंप में पहुंचे दिव्यांगजन
माछरा। ब्लॉक संसाधन केंद्र माछरा में परिषदीय विद्यालयों को आंगनबाड़ी एवं माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत अध्ययनरत तीन से 18 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग एवं एलिम्को के संयुक्त तत्वावधान में उपकरण मापन कैंप का आयोजन किया गया। शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने किया। कैंप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी के निर्देशन में किया गया। कैंप में 132 दिव्यांग बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से 130 बच्चों को 155 उपकरण वितरित किए गए। कैंप में बेसिक शिक्षा विभाग से डॉ. रत्नेश वर्मा, एलिम्को टीम से कांता सिंह ऑडियोलॉजिस्ट, दीपक कुमार व गुलशन कुमार एवं डाटा ऑपरेटर योगेश प्रताप सिंह आदि रहे। कैंप को सफल बनाने में शिवकेश तिवारी, मनोज विशिष्ट, राजीव नेहरा, प्रमोद कुमार, अर्जित कुमार, गौरव शर्मा, तशरीफ अली, चारु शर्मा, अमरीश का योगदान रहा।
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