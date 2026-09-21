Meerut News: मंजीत सिंह अध्यक्ष और गोविंद रावत बने जिला मंत्री

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मेरठ। यूपी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन की शाखा मेरठ का चुनाव सोमवार को जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय में संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद के लिए पड़े 69 में से मंजीत सिंह ने 52 मत हासिल कर जीत दर्ज की। वहीं, जिला मंत्री पद पर गोविंद रावत को 54 मत मिले। उपाध्यक्ष पद पर शीतल सोम और कोषाध्यक्ष पद पर डोरीलाल निर्विरोध निर्वाचित हुए। चुनाव के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन के हित में कार्य करने का संकल्प लिया। जिला मंत्री गोविंद रावत और अध्यक्ष मंजीत सिंह ने सभी साथियों का आभार जताया। संवाद